Андерсон: «Сколько себя помню «Сити» всегда был королем Манчестера»
«Манчестер Сити» представил новичка — полузащитника Эллиота Андерсона, который перешел из «Ноттингем Форест» за 135 миллионов евро.
23-летний англичанин поделился мнением о дерби Манчестера и назвал «горожан» королями города.
«Да, это одно из самых больших дерби в мире, и сколько я себя помню, «Сити» всегда был королями Манчестера. Это будет отличный матч, и я с нетерпением жду возможности принять в нем участие.
Думаю, Кевин Де Брейне — это тот, на кого я равнялся последние семь-восемь лет. Когда я проходил обучение в академии «Ньюкасла», я всегда хотел играть как он. Я постоянно наблюдал за его игрой», — цитирует Андерсона пресс-служба «Манчестер Сити».
Андерсон является воспитанником «Ньюкасла». В «Ноттингем» он перешел летом 2024-го за 41 миллион евро. В сезоне-2025/26 футболист провел 50 матчей во всех турнирах, забив 4 гола и отдав 5 результативных передач.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Арсенал
|0
|0
|0
|0
|0-0
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2
|Ман. Сити
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|МЮ
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Астон Вилла
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Ливерпуль
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Сандерленд
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Брайтон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Брентфорд
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Челси
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Фулхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Ньюкасл
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Лидс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Кр. Пэлас
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Нот. Форест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Тоттенхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Ковентри
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Ипсвич
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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20
|Халл Сити
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|21.08
|22:00
|Арсенал – Ковентри
|- : -
|22.08
|14:30
|Халл Сити – МЮ
|- : -
|22.08
|17:00
|Эвертон – Кр. Пэлас
|- : -
|22.08
|17:00
|Ипсвич – Сандерленд
|- : -
|22.08
|17:00
|Нот. Форест – Лидс
|- : -
|22.08
|19:30
|Брентфорд – Тоттенхэм
|- : -
|23.08
|16:00
|Брайтон – Астон Вилла
|- : -
|23.08
|16:00
|Ман. Сити – Борнмут
|- : -
|23.08
|18:30
|Ньюкасл – Ливерпуль
|- : -
|24.08
|22:00
|Фулхэм – Челси
|- : -