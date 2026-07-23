Андерсон: «Сколько себя помню «Сити» всегда был королем Манчестера»

«Манчестер Сити» представил новичка — полузащитника Эллиота Андерсона, который перешел из «Ноттингем Форест» за 135 миллионов евро.

23-летний англичанин поделился мнением о дерби Манчестера и назвал «горожан» королями города.

«Да, это одно из самых больших дерби в мире, и сколько я себя помню, «Сити» всегда был королями Манчестера. Это будет отличный матч, и я с нетерпением жду возможности принять в нем участие.

Думаю, Кевин Де Брейне — это тот, на кого я равнялся последние семь-восемь лет. Когда я проходил обучение в академии «Ньюкасла», я всегда хотел играть как он. Я постоянно наблюдал за его игрой», — цитирует Андерсона пресс-служба «Манчестер Сити».

Андерсон является воспитанником «Ньюкасла». В «Ноттингем» он перешел летом 2024-го за 41 миллион евро. В сезоне-2025/26 футболист провел 50 матчей во всех турнирах, забив 4 гола и отдав 5 результативных передач.