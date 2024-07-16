Херст надеется, что Саутгейт останется на посту главного тренера сборной Англии
Чемпион мира 1966 года Джефф Херст поделился мыслями о будущем главного тренера сборной Англии Гарета Саутгейта после Евро-2024.
«Я бы хотел, чтобы он остался. Почему бы не оставить кого-то, кто сделал столько всего за последние шесть лет по сравнению с прошлым? Но я думаю, что все будет зависеть от Гарета — это невероятно напряженная работа. Юрген Клопп берет перерыв из-за огромного давления, с которым ему пришлось столкнуться в «Ливерпуле», и можно понять, если Гарет решит сделать то же самое после стольких лет и всей критики, которую вы неизбежно получаете на этой работе. Ему придется обсудить это со своей семьей, которая гораздо важнее, чем руководство футбольной командой», — приводит Goal слова Херста.
В финале чемпионата Европы-2024 сборная Англии проиграла Испании со счетом 1:2. Саутгейт стал первым тренером в истории, проигравшим два финала чемпионата Европы подряд. 53-летний специалист возглавляет «Трех львов» с 2016 года.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Ман. Сити
|0
|0
|0
|0
|0-0
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2
|Арсенал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|Ливерпуль
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Астон Вилла
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Тоттенхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Челси
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ньюкасл
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|МЮ
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Вест Хэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Кр. Пэлас
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Брайтон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Фулхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Вулверхэмптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Брентфорд
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Нот. Форест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Лестер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Ипсвич
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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20
|Саутгемптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|16.08
|22:00
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МЮ – Фулхэм
|- : -
|17.08
|14:30
|
Ипсвич – Ливерпуль
|- : -
|17.08
|17:00
|
Арсенал – Вулверхэмптон
|- : -
|17.08
|17:00
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Эвертон – Брайтон
|- : -
|17.08
|17:00
|
Ньюкасл – Саутгемптон
|- : -
|17.08
|17:00
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Нот. Форест – Борнмут
|- : -
|17.08
|19:30
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Вест Хэм – Астон Вилла
|- : -
|18.08
|16:00
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Брентфорд – Кр. Пэлас
|- : -
|18.08
|18:30
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Челси – Ман. Сити
|- : -
|19.08
|22:00
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Лестер – Тоттенхэм
|- : -