Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес прокомментировал трансфер полузащитника «Спартака» Алекса Крала.

«С радостью приветствую его в клубе. Он добавит конкуренции в центре поля. Это молодой и талантливый футболист, у которого большой потенциал. Он сможет адаптироваться к требованиям английской премьер-лиги.

Пока мы взяли его в аренду. Надеюсь, по ходу сезона он окажет нам помощь, особенно в условиях плотного календаря.

Алекс хорошо зарекомендовал себя в составе сборной Чехии. Надеюсь, он станет таким же важным игроком нашей команды, как Томаш Соучек и Владимир Цоуфал», — цитирует Мойеса сайт лондонского клуба.

«Молотобойцы» взяли 23-летнего чеха в аренду с опцией выкупа. В нынешнем сезоне на счету Крала семь матчей за красно-белых во всех турнирах и одна голевая передача.