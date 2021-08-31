Мойес — о трансфере Крала: «Он добавит конкуренции в центре поля»
Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес прокомментировал трансфер полузащитника «Спартака» Алекса Крала.
«С радостью приветствую его в клубе. Он добавит конкуренции в центре поля. Это молодой и талантливый футболист, у которого большой потенциал. Он сможет адаптироваться к требованиям английской премьер-лиги.
Пока мы взяли его в аренду. Надеюсь, по ходу сезона он окажет нам помощь, особенно в условиях плотного календаря.
Алекс хорошо зарекомендовал себя в составе сборной Чехии. Надеюсь, он станет таким же важным игроком нашей команды, как Томаш Соучек и Владимир Цоуфал», — цитирует Мойеса сайт лондонского клуба.
«Молотобойцы» взяли 23-летнего чеха в аренду с опцией выкупа. В нынешнем сезоне на счету Крала семь матчей за красно-белых во всех турнирах и одна голевая передача.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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