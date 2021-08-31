«Челси» не смог договориться с «Севильей» по трансферу Кунде

Защитник «Севильи» Жюль Кунде не перейдет в «Челси» в это трансферное окно. Стороны не смогли прийти к соглашению и не сошлись в вопросе цены, пишет в Twitter инсайдер Фабрицио Романо.

Ранее сообщалось, что «Челси» не хочет выплачивать 80 млн евро отступных за француза.

Кунде защищает цвета «Севильи» с 2019 года, а до этого выступал за «Бордо». В минувшем сезоне Жюль принял участие в 34 матчах испанской Примеры, забил два гола, отдал одну результативную передачу и получил четыре желтые карточки.