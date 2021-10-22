Тухель: «Легче тренировать Лукаку, чем Мбаппе и Неймара»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель рассказал о разнице своей работы в лондонском клубе и «ПСЖ».

«Челси» и «ПСЖ» — клубы антиподы в плане стиля и организации, — приводит слова Тухеля AS со ссылкой на La Gazzetta dello Sport. — В Париже я был больше министром спорта, имел дело с семьями и друзьями звезд. Легче тренировать Лукаку, чем Мбаппе и Неймара".

48-летний немец возглавил «Челси» в январе 2021 года. С 2018-го по 2020 год он тренировал «ПСЖ». Под его руководство парижский клуб дважды выиграл чемпионат и Суперкубок Франции, а также Кубок страны и Кубок французской лиги.