Тухель: «Легче тренировать Лукаку, чем Мбаппе и Неймара»
15:19
Главный тренер «Челси» Томас Тухель рассказал о разнице своей работы в лондонском клубе и «ПСЖ».
«Челси» и «ПСЖ» — клубы антиподы в плане стиля и организации, — приводит слова Тухеля AS со ссылкой на La Gazzetta dello Sport. — В Париже я был больше министром спорта, имел дело с семьями и друзьями звезд. Легче тренировать Лукаку, чем Мбаппе и Неймара".
48-летний немец возглавил «Челси» в январе 2021 года. С 2018-го по 2020 год он тренировал «ПСЖ». Под его руководство парижский клуб дважды выиграл чемпионат и Суперкубок Франции, а также Кубок страны и Кубок французской лиги.
Дополнительная информация:
https://as.com/futbol/2021/10/22/internacional/1634900734_929984.html
Читайте также
«В посольстве сразу спросили, замужем я или нет». Российская гонщица рассказала, почему ее не пустили в США
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю