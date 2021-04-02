«Олимпиакос» может усилиться форвардом «Арсенала»

Нападающий «Арсенала» Рис Нелсон может перейти в «Олимпиакос», сообщает Football.london.

По информации источника, 21-летний англичанин может перейти в греческую команду на правах аренды летом 2021 года.

В сезоне-2020/21 Нелсон провел 9 матчей за «Арсенал», на его счету 1 гол и 1 результативная передача. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 10 миллионов евро.