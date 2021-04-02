«Олимпиакос» может усилиться форвардом «Арсенала»
08:27
Нападающий «Арсенала» Рис Нелсон может перейти в «Олимпиакос», сообщает Football.london.
По информации источника, 21-летний англичанин может перейти в греческую команду на правах аренды летом 2021 года.
В сезоне-2020/21 Нелсон провел 9 матчей за «Арсенал», на его счету 1 гол и 1 результативная передача. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 10 миллионов евро.
Дополнительная информация:
https://www.football.london/arsenal-fc/news/olympiacos-target-summer-loan-move-20300000
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