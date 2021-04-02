Жоржинью останется в «Челси»

Агент полузащитника «Челси» Жоржинью, Жоау Сантос заявил, что футболист не уйдет из лондонской команды.

«У него контракт с «Челси» еще на два года. Жоржинью хочет сыграть на Евро и на чемпионате мира в Катаре. Он останется в «Челси», сто процентов. В ближайшие месяцы мы начнем переговоры по новому контракту с клубом», — приводит Tuttomercato слова Сантоса.

Жоржинью перешел в «Челси» из «Наполи» летом 2018 года. В сезоне-2020/21 29-летний итальянец провел 28 матчей за команду из Лондона, на его счету 7 голов и 1 результативная передача. Нынешний контракт футболиста действует до конца июня 2023 года.