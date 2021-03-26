В «Вест Хэме» опровергли слухи об уходе Соучека

Тренер «Вест Хэма» Стюарт Пирс опроверг информацию о возможном уходе из команды полузащитника Томаша Соучека.

«Томаш счастлив в «Вест Хэме» и не собирается никуда уходить, я уверен в этом», — приводит talkSPORT слова Пирса.

В сезоне-2020/21 Соучек провел 32 матча за «Вест Хэм», на его счету 9 голов. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 26-летнего чеха в 40 миллионов евро. Сообщается, что футболисте заинтересованы английские топ-клубы, среди которых находится «Манчестер Юнайтед».