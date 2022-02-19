Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн прокомментировал победу над «Манчестер Сити» (3:2) в матче 26-го тура АПЛ.

«Сумасшедший матч, — приводит слова Кейна BBC. — Мы очень долго и усердно работали. Мы вели 2:1 на протяжении всей встречи, и пенальти в наши ворота разбил сердца. Но нельзя не похвалить команду за то, что создали еще один момент в конце игры».

По мнению нападающего, лондонская команда еще может побороться за место в четверке АПЛ.

«Футбол — это про умение переворачивать ситуацию. Сегодняшняя игра доказала, что мы боремся до конца. Надеюсь, мы сможем воспользоваться этим импульсом. Нам нужно научиться стабильности. Чтобы попадать в топ-4, нужно играть стабильно», — сказал он.

После 26 туров АПЛ «Манчестер Сити» набрал 63 очка и возглавляет турнирную таблицу. «Тоттенхэм» с 39 баллами располагается на седьмой позиции.