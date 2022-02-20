Конте: «Победа над «Манчестер Сити» должна придать «Тоттенхэму» уверенности»

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте подвел итоги матча 26-го тура чемпионата Англии против «Манчестер Сити» (3:2).

«Когда вы играете против «Ман Сити», то знаете, что они будут владеть мячом 70 процентов времени. Но я говорю своим игрокам, что, защищаясь, они должны всегда думать об атаке. Нужно хотеть отобрать мяч и побежать в атаку. Эта победа должна удовлетворить болельщиков после двух домашних поражений.

Конечно, это отличный исход встречи. Возможно, другая команда, после того, как «Сити» сделал счет 2:2, подумала, что игра окончена. Но моя команда хотела победить. Я думаю, что моя команда думала об атаке на протяжении всего матча. Каждый раз, когда мы получали мяч, мне казалось, что мы можем доставить сопернику проблемы. Эта победа должна придать нам уверенности и веры в ту работу, что мы делаем вместе», — приводит слова Конте BBC Sport.

После 26 туров АПЛ «Манчестер Сити» набрал 63 очка и возглавляет турнирную таблицу. «Тоттенхэм» с 39 баллами располагается на седьмой позиции.