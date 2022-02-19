Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал поражение от «Тоттенхэма» (2:3) в матче 26-го тура АПЛ.

«Это была хорошая игра, — приводит слова Гвардиола BBC. — Мы атаковали с разных направлений, особенно по левому флангу. Было тяжело, потому что они глубоко оборонялись. В «Тоттенхэме» умелые игроки. Они доставляют мяч до Кейна, который очень здорово играет в атаке».

По словам тренера, у соперника была отличная реализация в прошедшей встрече.

«У них есть Кейн, Сон и Кулушевски. С их навесами мы не справились. «Манчестер Сити» не нужно было проигрывать «Тоттенхэму», чтобы понять, насколько тяжело выиграть АПЛ. Впереди еще много игр», — сказал он.

После 26 туров АПЛ «Манчестер Сити» набрал 63 очка и возглавляет турнирную таблицу. «Тоттенхэм» с 39 баллами располагается на седьмой позиции.