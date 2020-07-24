Мустафи больше не сыграет за «Арсенал» в нынешнем сезоне

В оставшихся матчах сезона-2019/20 «Арсенал» не сможет рассчитывать на защитника Шкодрана Мустафи, сообщает официальный сайт «канониров».

Мустафи получил повреждение подколенного сухожилия во время полуфинала Кубка Англии против «Манчестер Сити» (2:0). Сроки восстановления футблиста пока неизвестны.

Но Мустафи точно не сыграет в 38-м туре чемпионата против «Уотфорда» (26 июля) и в финале Кубка Англии против «Челси» (1 августа).

В нынешнем сезоне 28-летний немец провел 27 матчей за «Арсенал» во всех турнирах и забил 1 мяч.