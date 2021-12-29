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Микель Артета заразился коронавирусом и пропустит матч с «Манчестер Сити»

Главный тренер «Арсенала» Артета заразился коронавирусом
14:12
Микель Артета. Фото ФК «Арсенал»
Микель Артета. Фото ФК «Арсенал»
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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета сдал положительный тест на коронавирус, сообщает пресс-служба «канониров».

39-летний испанец находится на изоляции согласно протоколам безопасности.

В связи с положительным тестом Артета пропустит матч 21-го тура АПЛ против «Манчестер Сити», который состоится 1 января (начало — в 15.30 мск).

Дополнительная информация:

https://www.arsenal.com/news/mikel-arteta-miss-manchester-city-match

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Иван Торопцев все материалы автора

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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид, вакцина и ограничения: главное