Микель Артета заразился коронавирусом и пропустит матч с «Манчестер Сити»
Главный тренер «Арсенала» Артета заразился коронавирусом
14:12
Главный тренер «Арсенала» Микель Артета сдал положительный тест на коронавирус, сообщает пресс-служба «канониров».
39-летний испанец находится на изоляции согласно протоколам безопасности.
? Mikel Arteta will miss our match against Manchester City on New Year's Day, after testing positive for COVID-19— Arsenal (@Arsenal) December 29, 2021
В связи с положительным тестом Артета пропустит матч 21-го тура АПЛ против «Манчестер Сити», который состоится 1 января (начало — в 15.30 мск).
Дополнительная информация:
https://www.arsenal.com/news/mikel-arteta-miss-manchester-city-match
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