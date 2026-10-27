Принц Уильям поздравил Харри Кейна с вручением «Золотого мяча»

Принц Уэльский Уильям отреагировал на вручение «Золотого мяча» нападающему сборной Англии Харри Кейну.

Церемония вручения приза прошла в Лондоне 26 октября. Второе место в голосовании занял форвард «Реала» и сборной Франции Килиан Мбаппе. Третье — вингер «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль.

«Огромные поздравления Харри Кейну с победой в борьбе за «Золотой мяч»! Фантастическое достижение, и он полностью его заслужил.

Выдающийся капитан, великолепный игрок и человек, который подарил футбольным болельщикам по всему миру столько незабываемых моментов», — приводит слова принца Уэльского BBC.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max.