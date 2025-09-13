Салиба и Сака хотят остаться в «Арсенале»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета заверил, что защитник Вильям Салиба и нападающий Букайо Сака намерены остаться в клубе. По словам специалиста, переговоры по новым контрактам идут успешно.

«Переговоры между клубом, спортивным директором и агентами идут очень и очень хорошо. Думаю, отлично то, что игроки хотят остаться здесь и стать важной частью истории этого клуба в ближайшие несколько лет. Это всегда приятно, и они будут расти, а дальше будет видно», — приводит Sky Sports слова Артеты.

Оба игрока имеют действующие контракты до лета 2027 года.