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13 сентября 2025, 05:27

Салиба и Сака хотят остаться в «Арсенале»

Евгений Козинов
Корреспондент

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета заверил, что защитник Вильям Салиба и нападающий Букайо Сака намерены остаться в клубе. По словам специалиста, переговоры по новым контрактам идут успешно.

«Переговоры между клубом, спортивным директором и агентами идут очень и очень хорошо. Думаю, отлично то, что игроки хотят остаться здесь и стать важной частью истории этого клуба в ближайшие несколько лет. Это всегда приятно, и они будут расти, а дальше будет видно», — приводит Sky Sports слова Артеты.

Оба игрока имеют действующие контракты до лета 2027 года.

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Букайо Сака
Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
Вильям Салиба
Микель Артета
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 И В Н П +/- О
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 Арсенал 0 0 0 0 0-0 0
2
 Ман. Сити 0 0 0 0 0-0 0
3
 МЮ 0 0 0 0 0-0 0
4
 Астон Вилла 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ливерпуль 0 0 0 0 0-0 0
6
 Борнмут 0 0 0 0 0-0 0
7
 Сандерленд 0 0 0 0 0-0 0
8
 Брайтон 0 0 0 0 0-0 0
9
 Брентфорд 0 0 0 0 0-0 0
10
 Челси 0 0 0 0 0-0 0
11
 Фулхэм 0 0 0 0 0-0 0
12
 Ньюкасл 0 0 0 0 0-0 0
13
 Эвертон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Лидс 0 0 0 0 0-0 0
15
 Кр. Пэлас 0 0 0 0 0-0 0
16
 Нот. Форест 0 0 0 0 0-0 0
17
 Тоттенхэм 0 0 0 0 0-0 0
18
 Ковентри 0 0 0 0 0-0 0
19
 Ипсвич 0 0 0 0 0-0 0
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21.08 22:00 Арсенал – Ковентри - : -
22.08 14:30 Халл Сити – МЮ - : -
22.08 17:00 Эвертон – Кр. Пэлас - : -
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