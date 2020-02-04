Мэддисон переподпишет контракт с «Лестером» на улучшенных условиях на следующей неделе

Полузащитник Джеймс Мэддисон в ближайшее время переподпишет контракт с «Лестером» на улучшенных условиях, сообщает The Telegraph. Как сообщает источник, представители 23-летнего англичанина находятся на продвинутой стадии переговоров с руководством лис. Скорее всего, стороны оформят соглашение после перерыва в чемпионате Англии, который закончится для «Лестера» 14 февраля. Ранее сообщалось, что летом Мэддисон может перейти в «Манчестер Юнайтед», однако , по информации источника, футболист планирует продолжить карьеру на стадионе «Кинг Пауэр».

«Лестер» приобрел Мэддисона летом 2018 года у «Норвича», заплатив за игрока 25 миллионов евро. В сезоне-2019/20 на счету англичанина 9 голов и 3 результативных передачи в 30 матчах за «лис». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость полузащитника в 60 миллионов евро.