«Манчестер Юнайтед» заинтересован в подписании Влаховича

Форвард «Ювентуса» Душан Влахович может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед», сообщает Gazetta.

По сведениям источника, в английском клубе заинтересованы в подписании 25-летнего серба. Манкунианцы хотят заключить контракт с игроком в январе.

В текущем сезоне Влахович провел 6 матчей, в которых забил 4 гола и сделал результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 35 миллионов евро.