«Манчестер Юнайтед» заинтересован в подписании Влаховича
Форвард «Ювентуса» Душан Влахович может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед», сообщает Gazetta.
По сведениям источника, в английском клубе заинтересованы в подписании 25-летнего серба. Манкунианцы хотят заключить контракт с игроком в январе.
В текущем сезоне Влахович провел 6 матчей, в которых забил 4 гола и сделал результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 35 миллионов евро.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ливерпуль
|6
|5
|0
|1
|12-7
|15
|
2
|Арсенал
|6
|4
|1
|1
|12-3
|13
|
3
|Кр. Пэлас
|6
|3
|3
|0
|8-3
|12
|
4
|Борнмут
|6
|3
|2
|1
|8-7
|11
|
5
|Сандерленд
|6
|3
|2
|1
|7-4
|11
|
6
|Тоттенхэм
|6
|3
|2
|1
|11-4
|11
|
7
|Ман. Сити
|6
|3
|1
|2
|14-6
|10
|
8
|Брайтон
|6
|2
|2
|2
|9-9
|8
|
9
|Фулхэм
|6
|2
|2
|2
|7-8
|8
|
10
|Эвертон
|6
|2
|2
|2
|7-6
|8
|
11
|Челси
|6
|2
|2
|2
|11-8
|8
|
12
|Лидс
|6
|2
|2
|2
|6-9
|8
|
13
|Брентфорд
|6
|2
|1
|3
|9-11
|7
|
14
|МЮ
|6
|2
|1
|3
|7-11
|7
|
15
|Ньюкасл
|6
|1
|3
|2
|4-5
|6
|
16
|Астон Вилла
|6
|1
|3
|2
|4-6
|6
|
17
|Нот. Форест
|6
|1
|2
|3
|5-10
|5
|
18
|Вест Хэм
|6
|1
|1
|4
|6-14
|4
|
19
|Бернли
|6
|1
|1
|4
|6-13
|4
|
20
|Вулверхэмптон
|6
|0
|1
|5
|4-13
|1
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|3.10
|22:00
|
Борнмут – Фулхэм
|- : -
|4.10
|14:30
|
Лидс – Тоттенхэм
|- : -
|4.10
|17:00
|
Арсенал – Вест Хэм
|- : -
|4.10
|17:00
|
МЮ – Сандерленд
|- : -
|4.10
|19:30
|
Челси – Ливерпуль
|- : -
|5.10
|16:00
|
Астон Вилла – Бернли
|- : -
|5.10
|16:00
|
Эвертон – Кр. Пэлас
|- : -
|5.10
|16:00
|
Ньюкасл – Нот. Форест
|- : -
|5.10
|16:00
|
Вулверхэмптон – Брайтон
|- : -
|5.10
|18:30
|
Брентфорд – Ман. Сити
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Эрлин Холанн
Манчестер Сити
|8
|
|
Джейдон Энтони
Бернли
|4
|
|
Антуан Семеньо
Борнмут
|4
|П
|
|
Джек Грилиш
Эвертон
|4
|
|
Гранит Джака
Сандерленд
|3
|
|
Эль-Хаджи Малик Диуф
Вест Хэм
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Рейнилдо Мандава
Сандерленд
|5
|1
|1
|
|
Тоте Гомеш
Вулверхэмптон
|6
|1
|1
|
|
Тревор Чалоба
Челси
|6
|1
|1
Новости