Гвардиола подтвердил, что Савиньо подпишет новый контракт с «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал, что вингер Савиньо готов подписать новый контракт.

«Мы были так четко уверены, что его надо сохранить... Возможно, предложение было недостаточно выгодным для клуба. Но в его возрасте он много играл в прошлом сезоне, может играть на обеих сторонах поля, у него невероятная скорость. Он очень хорош!» — приводит слова Гвардиолы журналист Фабрицио Романо.

Переговоры с 21-летним игроком сборной Бразилии находятся на продвинутой, финальной стадии. Он останется в клубе надолго, несмотря на интерес со стороны «Тоттенхэма».

В этом сезоне Савиньо сыграл в пяти матчах во всех турнирах и забил один гол.