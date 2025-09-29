Бернарду Силва следующем летом может перейти в клуб из Саудовской Аравии
Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва может покинуть команду, сообщает Talksport.
По сведениям источника, 31-летний португалец рассматривает рассматривает возможность переезда в Саудовскую Аравию после истечения срока его контракта следующим летом.
В сезоне-2024/25 Силва в 52 матчах забил 6 голов и сделал 5 результативных передач. Его контракт с «Сити» действует до 30 июня 2026 года. Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 38 миллионов евро.
Новости