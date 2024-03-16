«Манчестер Юнайтед» не будет выкупать Амрабата у «Фиорентины»

Полузащитник «Фиорентины» Софьян Амрабат, который играет за «Манчестер Юнайтед» на правах аренды, покинет английский клуб летом.

По информации La Gazzetta dello Sport, манкунианцы не собираются выкупать 27-летнего игрока по окончании аренды летом 2024-го, а сам Амрабат скучает по Италии.

Сообщается, что к полузащитнику проявляет интерес «Ювентус». Клуб может подписать Амрабата в случае ухода Адриена Рабьо.

В текущем сезоне марокканский футболист сыграл за «МЮ» 22 матча и не отметился результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока 22 миллиона евро.