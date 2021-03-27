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«Манчестер Сити» ведет активную работу по продлению контрактов с де Брейне и Стерлингом

16:53
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«Манчестер Сити» работает над продлением контрактов с лидерами команды, пишет в Twitter журналист Фабрицио Романо.

В клубе убеждены, что полузащитник Кевин де Брейне подпишет новый контракт, считая это только вопросом времени. Также ведется активная работа над продлением срока соглашения нападающего Рахима Стерлинга.

Де Брейне и Стерлинг — лидеры «горожан» по системе «гол+пас» в этом сезоне АПЛ. Бельгиец набрал 16 (5+11) очков, англичанин — 14 (9+5).

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