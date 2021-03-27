«Манчестер Сити» ведет активную работу по продлению контрактов с де Брейне и Стерлингом
«Манчестер Сити» работает над продлением контрактов с лидерами команды, пишет в Twitter журналист Фабрицио Романо.
В клубе убеждены, что полузащитник Кевин де Брейне подпишет новый контракт, считая это только вопросом времени. Также ведется активная работа над продлением срока соглашения нападающего Рахима Стерлинга.
Де Брейне и Стерлинг — лидеры «горожан» по системе «гол+пас» в этом сезоне АПЛ. Бельгиец набрал 16 (5+11) очков, англичанин — 14 (9+5).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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