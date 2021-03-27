Агуэро пока не определился со своими будущим в «Манчестер Сити»

Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро пока не принял решение, в каком клубе он продолжит карьеру. Аргентинец может остаться в стане «горожан», но еще обдумывает все варианты, пишет в Twitter журналист Фабрицио Романо.

32-летний Агуэро сможет перейти в «Барселону» бесплатно, так как летом истекает срок его контракта с «горожанами».

В Испании уверены, что этим приобретением новый президент сине-гранатовых Жоан Лапорта надеется убедить форварда команды Лионеля Месси остаться в команде. Игроки сборной Аргентины давно поддерживают дружеские отношения.

В текущем сезоне Агуэро провел за «Манчестер Сити» 11 матчей, в которых забил два гола.