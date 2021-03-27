Агуэро пока не определился со своими будущим в «Манчестер Сити»
Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро пока не принял решение, в каком клубе он продолжит карьеру. Аргентинец может остаться в стане «горожан», но еще обдумывает все варианты, пишет в Twitter журналист Фабрицио Романо.
32-летний Агуэро сможет перейти в «Барселону» бесплатно, так как летом истекает срок его контракта с «горожанами».
В Испании уверены, что этим приобретением новый президент сине-гранатовых Жоан Лапорта надеется убедить форварда команды Лионеля Месси остаться в команде. Игроки сборной Аргентины давно поддерживают дружеские отношения.
В текущем сезоне Агуэро провел за «Манчестер Сити» 11 матчей, в которых забил два гола.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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