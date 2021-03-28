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Кейн не уверен в своем будущем в «Тоттенхэме»

06:47
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Нападающий Харри Кейн заявил, что не уверен в своем будущем в «Тоттенхэме».

«Сейчас мне трудно ответить на этот вопрос. Самое главное — сосредоточиться на остатке сезона. Мысли о слухах повлияют на мои выступления в плохом смысле. Нужно дождаться лета, а потом уже узнаем, что произойдет», — цитирует Goal Кейна.

Кейн — воспитанник «Тоттенхэма». В сезоне-2020/21 англичанин провел 40 матчей в составе «шпор», на его счету 27 голов и 16 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 27-летнего игрока в 120 миллионов евро.

Дополнительная информация:

https://www.goal.com/en/news/thats-a-hard-question-to-answer-kane-unsure-of-his-future-at/dfijkzrl480a14nubwywtqfgb

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