Кейн не уверен в своем будущем в «Тоттенхэме»
Нападающий Харри Кейн заявил, что не уверен в своем будущем в «Тоттенхэме».
«Сейчас мне трудно ответить на этот вопрос. Самое главное — сосредоточиться на остатке сезона. Мысли о слухах повлияют на мои выступления в плохом смысле. Нужно дождаться лета, а потом уже узнаем, что произойдет», — цитирует Goal Кейна.
Кейн — воспитанник «Тоттенхэма». В сезоне-2020/21 англичанин провел 40 матчей в составе «шпор», на его счету 27 голов и 16 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 27-летнего игрока в 120 миллионов евро.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.goal.com/en/news/thats-a-hard-question-to-answer-kane-unsure-of-his-future-at/dfijkzrl480a14nubwywtqfgb
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