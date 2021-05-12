Магуайр может пропустить остаток сезона в Англии

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер сообщил, что защитник «красных дьяволов» Харри Магуайр может пропустить остаток сезона.

«У Харри уже было обследование, хорошая новость заключается в том, что у него выявили лишь повреждение связок голеностопа, а не разрыв. Надеюсь, что он успеет восстановиться к финалу Лиги Европы», — приводит Goal слова Сульшера.

В сезоне-2020/21 Магуайр провел 52 матча за «Манчестер Юнайтед», на счету 28-летнего англичанина 2 гола и 2 результативных передачи. Финал Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» — «Вильярреал» состоится 26 мая и станет заключительной встречей сезона для «красных дьяволов».