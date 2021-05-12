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Магуайр может пропустить остаток сезона в Англии

07:46
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер сообщил, что защитник «красных дьяволов» Харри Магуайр может пропустить остаток сезона.

«У Харри уже было обследование, хорошая новость заключается в том, что у него выявили лишь повреждение связок голеностопа, а не разрыв. Надеюсь, что он успеет восстановиться к финалу Лиги Европы», — приводит Goal слова Сульшера.

В сезоне-2020/21 Магуайр провел 52 матча за «Манчестер Юнайтед», на счету 28-летнего англичанина 2 гола и 2 результативных передачи. Финал Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» — «Вильярреал» состоится 26 мая и станет заключительной встречей сезона для «красных дьяволов».

Дополнительная информация:

https://www.goal.com/en/news/solskjaer-maintains-hope-maguire-can-play-in-europa-league-final-/1t00y71z70w1a16pdvl1885xd3

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