Сульшер поздравил «Манчестер Сити» с чемпионством

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер прокомментировал победу «Манчестер Сити» в чемпионате Англии.

Восьмой сезон подряд «Ман Сити» опередил «МЮ» в турнирной таблице.

«Мы преследовали «Манчестер Сити» до конца сезона, пока не осталось 10-12 дней. Это очень хорошее достижение, потому что «Сити» — очень хорошая команда. Они очень достойные чемпионы. Я должен их поздравить, потому что они провели фантастические матчи в этом сезоне», — приводит слова Сульшера BBC Sport.

«Манчестер Сити» досрочно стал чемпионом Англии сезона-2020/21. Для «горожан» это пятый титул АПЛ и третий за четыре года. Также «Сити» дважды становился чемпионом Англии до образования премьер-лиги (1936/37, 1967/68).