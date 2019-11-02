«Ливерпуль» вырвал победу у «Астон Виллы» в чемпионате Англии

«Ливерпуль» одержал волевую победу над «Астон Виллой» в гостевом матче 11-го тура чемпионата Англии (2:1). Голом в составе хозяев отметился форвард Махмуд Хассан Трезеге, у «красных» отличился защитник Эндрю Робертсон и нападающий Садио Мане.

«Ливерпуль» набрал 31 очко и сохранил отрыв от идущего вторым «Манчестер Сити» — между командами 6 баллов.

В других матчах 11-го тура «Арсенал» сыграл вничью с «Вулверхэмптоном» (1:1), а «Брайтон» победил «Норвич» (2:0).

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Премьер-лига

11-й тур

«Астон Вилла» — «Ливерпуль» — 1:2 (1:0)

Голы: Трезеге, 21 (1:0). Робертсон, 87 (1:1). Мане, 90+4 (1:2).

«Астон Вилла»: Хитон, Гильбер (Эль-Мохамади, 69), Энгелс, Мингс, Таргетт, Эль-Гази, Накамба, Макгинн, Дуглас Луис (Хурихэйн, 73), Трезеге, Уэсли (Коджья, 86).

«Ливерпуль»: Алиссон, Александр-Арнолд, Ловрен, ван Дейк, Робертсон, Лаллана (Кейта, 84), Хендерсон, Вайналдум (Окслейд-Чемберлен, 65), Салах (Ориги, 65), Роберту Фирмину, Мане.

Предупреждения: Мане, 37. ван Дейк, 58. Эль-Гази, 81.

Судья: Мосс.

2 ноября. Бирмингем. Стадион «Вилла Парк».

«Арсенал» — «Вулверхэмптон Уондерерс» — 1:1 (1:0)

Голы: Обамеянг, 21 (1:0). Хименес, 76 (1:1).

«Арсенал»: Лено, Папастатопулос, Давид Луиз, Чемберс, Тирни (Колашинац, 88), Езил, Себальос, Торрейра (Сака, 73), Гендузи, Ляказетт (Мартинелли, 60), Обамеянг.

«Вулверхэмптон Уондерерс»: Руй Патрисиу, Доэрти (Винагре, 71), Хонни Кастро, Коади, Жоау Моутинью, Дендонкер, Невеш, Саисс, Хименес, Траоре, Жота (Педру Нету, 90+1).

Предупреждения: Саисс, 68. Жота, 89.

Судья: Оливер.

2 ноября. Лондон. Стадион «Эмирейтс».

«Брайтон & Хоув» — «Норвич» — 2:0 (0:0)

Голы: Троссар, 68 (1:0). Даффи, 84 (2:0).

«Брайтон & Хоув»: Райан, Монтойя, Данк, Берн, Уэбстер (Даффи, 36), Гросс (Троссар, 60), Преппер, Стивенс, Альсате, Мопей, Конноли (Скелотто, 87).

«Норвич»: Крул, Годфри, Льюис, Ааронс, Теттей (Србени, 86), Штиперманн (Дрмич, 75), Трибулль (Кантуэлл, 84), Маклин, Пукки, Буэндия, Эрнандес.

Предупреждение: Штиперманн, 63.

Судья: Френд.

2 ноября. Брайтон. Стадион «Фалмер Стэдиум».

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