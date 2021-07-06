«Ливерпуль» может подписать полузащитника «Порту» Отавиу

«Ливерпуль» интересуется полузащитником «Порту» Отавиу, сообщает Sky Sports со ссылкой на Daily Star.

По информации источника, мерсисайдцы могут подписать 26-летнего бразильца в летнее трансферное окно.

В сезоне-2020/2021 Отавиу провел 42 матча за «Порту», на его счету пять голов и 12 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает футболиста в 24 миллиона евро.