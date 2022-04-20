«Тоттенхэм» является основным претендентом на Дзаньоло

«Рома» готова летом продать полузащитника Николо Дзаньоло. Основным игроком на 22-летнего вингера называет «Тоттенхэм», сообщает Calciomercato.

Также сообщалось об интересе к игроку со стороны «Ювентуса». Однако «Тоттенхэм» готов предложить 22-летнему игроку более выгодные контрактные условия, чем туринский клуб.

Контракт итальянца с «Ромой» рассчитан до лета 2024 года. В текущем сезоне он принял участие в 23 матчах серии А, став автором 2 голов и 4 голевых передач.

Ранее появлялась информация, что римский клуб хочет получить за игрока около 50 миллионов евро.