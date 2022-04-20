«Тоттенхэм» продлил контракт с полузащитником Скиппом

«Тоттенхэм» объявил о продлении контракта с полузащитником Оливером Скиппом.

Новое соглашение с 21-летним англичанином действует до конца июня 2027 года.

Скипп — воспитанник «Тоттенхэма». В сезоне-2021/22 футболист принял участие в 28 матчах «шпор» и не отличился результативными действиями.