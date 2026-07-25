«Манчестер Юнайтед» интересуется игроком сборной США Адамсом

«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к полузащитнику «Борнмута» Тайлеру Адамсу, сообщает Daily Mail.

По информации источника, сумма трансфера 27-летнего игрока сборной США может составить около 41 миллиона евро.

Адамс имеет действующий контракт до 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.

В сезоне-2025/26 Адамс сыграл в 26 матчах во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 2 голевые передачи. На ЧМ-2026 он принял участие в 4 матчах (три полностью).