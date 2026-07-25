«Ноттингем Форест» предложил «Фейеноорду» 20 миллионов евро за защитника Рида
«Ноттингем Форест» сделал второе предложение по защитнику «Фейеноорда» Дживайро Риду, сообщил журналист Фабрицио Романо.
По данным источника, английский клуб предложил за 20-летнего футболиста 20 миллионов евро. «Ноттингем Форест» уже согласовал с защитником условия личного контракта.
В сезоне-2025/26 Рид забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи в 20 матчах. Его контракт с «Фейеноордом» рассчитан до 30 июня 2029 года.
Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|8
|7
|0
|1
|13-5
|21
|
2
|Ман. Сити
|8
|7
|0
|1
|20-9
|21
|
3
|Брайтон
|8
|5
|1
|2
|23-7
|16
|
4
|Ливерпуль
|8
|4
|3
|1
|11-8
|15
|
5
|Челси
|8
|4
|1
|3
|17-15
|13
|
6
|Лидс
|8
|2
|5
|1
|9-6
|11
|
7
|Астон Вилла
|8
|3
|2
|3
|9-12
|11
|
8
|Брентфорд
|8
|2
|5
|1
|14-9
|11
|
9
|Ньюкасл
|8
|3
|2
|3
|12-14
|11
|
10
|Эвертон
|8
|2
|4
|2
|8-9
|10
|
11
|Халл Сити
|8
|2
|4
|2
|9-8
|10
|
12
|Ипсвич
|8
|3
|1
|4
|12-16
|10
|
13
|Борнмут
|8
|2
|3
|3
|12-13
|9
|
14
|Тоттенхэм
|8
|2
|3
|3
|8-10
|9
|
15
|Фулхэм
|8
|2
|2
|4
|8-10
|8
|
16
|Кристал Пэлас
|8
|2
|1
|5
|9-19
|7
|
17
|МЮ
|8
|1
|4
|3
|10-13
|7
|
18
|Ковентри
|8
|2
|0
|6
|6-15
|6
|
19
|Нот. Форест
|8
|1
|3
|4
|6-10
|6
|
20
|Сандерленд
|8
|1
|2
|5
|6-14
|5
Результаты / календарь
1 тур
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25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|31.10
|15:30
|Челси – МЮ
|- : -
|31.10
|18:00
|Борнмут – Лидс
|- : -
|31.10
|18:00
|Брентфорд – Нот. Форест
|- : -
|31.10
|18:00
|Ковентри – Сандерленд
|- : -
|31.10
|18:00
|Халл Сити – Ипсвич
|- : -
|31.10
|18:00
|Ман. Сити – Брайтон
|- : -
|31.10
|20:30
|Тоттенхэм – Кристал Пэлас
|- : -
|31.10
|23:00
|Астон Вилла – Фулхэм
|- : -
|1.11
|19:30
|Ливерпуль – Арсенал
|- : -
|2.11
|23:00
|Ньюкасл – Эвертон
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Эрлинг Холанн
Манчестер Сити
|9
|
|
Александер Исак
Ливерпуль
|6
|
|
Жоао Педро
Челси
|5
|П
|
|
Деклан Райс
Арсенал
|4
|
|
Паскаль Грос
Брайтон
|4
|
|
Эванилсон
Борнмут
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Жоау Гомес
Астон Вилла
|5
|1
|2
|
|
Паскаль Стрейк
Брайтон
|4
|1
|1
|
|
Фил Фоден
Манчестер Сити
|6
|1
|1
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