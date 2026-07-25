«Ноттингем Форест» предложил «Фейеноорду» 20 миллионов евро за защитника Рида

«Ноттингем Форест» сделал второе предложение по защитнику «Фейеноорда» Дживайро Риду, сообщил журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, английский клуб предложил за 20-летнего футболиста 20 миллионов евро. «Ноттингем Форест» уже согласовал с защитником условия личного контракта.

В сезоне-2025/26 Рид забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи в 20 матчах. Его контракт с «Фейеноордом» рассчитан до 30 июня 2029 года.

Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.