Спортивный директор «Манчестер Сити» Виана: «У Хусанова есть все, чтобы стать защитником мирового класса»

Спортивный директор «Манчестер Сити» Уго Виана прокомментировал продление контракта с защитником Абдукодиром Хусановым.

«Манчестер Сити» объявил о новом соглашении с 22-летним футболистом сборной Узбекистана 25 июля. Новый договор рассчитан до 2031 года.

«Мы очень довольны и впечатлены тем, как Абдукодир развивается с момента своего приезда в Англию.

Мы видим, как он превращается в замечательного молодого человека и выдающегося защитника, но знаем, что это только начало. Его физические и технические качества находятся на высочайшем уровне, у него есть все необходимое, чтобы стать центральным защитником мирового класса.

Ему всего 22 года, и лучшие годы его карьеры еще впереди. Его потенциал стать еще сильнее очевиден для всех«, — приводит слова Вианы сайт «Манчестер Сити».

Хусанов перешел в «Манчестер Сити» из «Ланса» в январе 2025 года. С того момента он провел за «горожан» 47 матчей и отметился одним голом.