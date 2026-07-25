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Спортивный директор «Манчестер Сити» Виана: «У Хусанова есть все, чтобы стать защитником мирового класса»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Спортивный директор «Манчестер Сити» Уго Виана прокомментировал продление контракта с защитником Абдукодиром Хусановым.

«Манчестер Сити» объявил о новом соглашении с 22-летним футболистом сборной Узбекистана 25 июля. Новый договор рассчитан до 2031 года.

«Мы очень довольны и впечатлены тем, как Абдукодир развивается с момента своего приезда в Англию.

Мы видим, как он превращается в замечательного молодого человека и выдающегося защитника, но знаем, что это только начало. Его физические и технические качества находятся на высочайшем уровне, у него есть все необходимое, чтобы стать центральным защитником мирового класса.

Ему всего 22 года, и лучшие годы его карьеры еще впереди. Его потенциал стать еще сильнее очевиден для всех«, — приводит слова Вианы сайт «Манчестер Сити».

Хусанов перешел в «Манчестер Сити» из «Ланса» в январе 2025 года. С того момента он провел за «горожан» 47 матчей и отметился одним голом.

Абдукодир Хусанов и&nbsp;Гайрат Хасбиуллин.«Когда Хусанов летел в «Ланс», он признался: «Думал, меня продадут в Россию». Истории агента игрока «Ман Сити»

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ФК Манчестер Сити
Абдукодир Хусанов
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Арсенал 8 7 0 1 13-5 21
2
 Ман. Сити 8 7 0 1 20-9 21
3
 Брайтон 8 5 1 2 23-7 16
4
 Ливерпуль 8 4 3 1 11-8 15
5
 Челси 8 4 1 3 17-15 13
6
 Лидс 8 2 5 1 9-6 11
7
 Астон Вилла 8 3 2 3 9-12 11
8
 Брентфорд 8 2 5 1 14-9 11
9
 Ньюкасл 8 3 2 3 12-14 11
10
 Эвертон 8 2 4 2 8-9 10
11
 Халл Сити 8 2 4 2 9-8 10
12
 Ипсвич 8 3 1 4 12-16 10
13
 Борнмут 8 2 3 3 12-13 9
14
 Тоттенхэм 8 2 3 3 8-10 9
15
 Фулхэм 8 2 2 4 8-10 8
16
 Кристал Пэлас 8 2 1 5 9-19 7
17
 МЮ 8 1 4 3 10-13 7
18
 Ковентри 8 2 0 6 6-15 6
19
 Нот. Форест 8 1 3 4 6-10 6
20
 Сандерленд 8 1 2 5 6-14 5
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38 тур
31.10 15:30 Челси – МЮ - : -
31.10 18:00 Борнмут – Лидс - : -
31.10 18:00 Брентфорд – Нот. Форест - : -
31.10 18:00 Ковентри – Сандерленд - : -
31.10 18:00 Халл Сити – Ипсвич - : -
31.10 18:00 Ман. Сити – Брайтон - : -
31.10 20:30 Тоттенхэм – Кристал Пэлас - : -
31.10 23:00 Астон Вилла – Фулхэм - : -
1.11 19:30 Ливерпуль – Арсенал - : -
2.11 23:00 Ньюкасл – Эвертон - : -
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ЖК
Г
Эрлинг Холанн
Эрлинг Холанн

Манчестер Сити

 9
Александер Исак
Александер Исак

Ливерпуль

 6
Жоао Педро
Жоао Педро

Челси

 5
П
Деклан Райс
Деклан Райс

Арсенал

 4
Паскаль Грос
Паскаль Грос

Брайтон

 4
Эванилсон
Эванилсон

Борнмут

 4
И К Ж
Жоау Гомес
Жоау Гомес

Астон Вилла

 5 1 2
Паскаль Стрейк
Паскаль Стрейк

Брайтон

 4 1 1
Фил Фоден
Фил Фоден

Манчестер Сити

 6 1 1
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