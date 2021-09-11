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Криштиану Роналду оформил дубль в матче с «Ньюкаслом»

18:23
Криштиану Роналду. Фото Twitter
Криштиану Роналду. Фото Twitter
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Форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду сделал дубль в матче чемпионата Англии с «Ньюкаслом». Это его первый матч после возвращения в команду.

На 62-й минуте португалец после паса от Шоу точно пробил по воротам. Мяч залетел в сетку между ног вратаря гостей Фредерика Вудмена.

36-летний футболист перешел из «Ювентуса». Он забил свой 86-й мяч в премьер-лиге.

Счет матча — 2:1 в пользу «МЮ».

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • bk news
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  • Alvin Almazov
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  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак 0
Химки 0
1-й тайм

П1

34%

1.53

ИТБ1 (1.5)

20%

1.71

X2

15%

2.60
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо
Нижний Новгород

Ф1 (-1,5)

32%

2.08

ТБ 2.5

25%

1.93

Обе забьют - да

16%

2.36
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит 3
Ахмат 1
Матч завершен

Ф1 (-1)

30%

1.61

Обе забьют - да

22%

1.83

ТБ 2.5

17%

1.63

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Евгений Петров все материалы автора

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