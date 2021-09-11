Криштиану Роналду оформил дубль в матче с «Ньюкаслом»

Форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду сделал дубль в матче чемпионата Англии с «Ньюкаслом». Это его первый матч после возвращения в команду.

На 62-й минуте португалец после паса от Шоу точно пробил по воротам. Мяч залетел в сетку между ног вратаря гостей Фредерика Вудмена.

36-летний футболист перешел из «Ювентуса». Он забил свой 86-й мяч в премьер-лиге.

Счет матча — 2:1 в пользу «МЮ».