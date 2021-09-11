Реакция мамы Криштиану Роналду на первый гол сына после возвращения в «МЮ»
Форвард Криштиану Роналду забил первый мяч за «Манчестер Юнайтед» после возвращения в английскую команду.
Португалец отличился в добавленное к первому тайму домашней встречи 4-го тура АПЛ с «Ньюкаслом» время. Он удачно сыграл на добивании после удара Мэйсона Гринвуда.
Мама Криштиану Мария Долорес Авейру не сдержала эмоций после удачной игры сына.
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