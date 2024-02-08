Алькантара получил травму в первой за десять месяцев игре за «Ливерпуль»

Полузащитник «Ливерпуля» Тьяго Алькантара получил мышечную травму в матче с «Арсеналом» (1:3) в 23-м туре АПЛ, сообщает The Times.

Испанец вышел на поле за пять минут до конца основного времени.

Для 32-летнего хавбека матч с «канонирами» стал первым за десять месяцев. Футболист только недавно восстановился после повреждения бедра в апреле 2023 года.