«Кажется что мы поймали «Тоттенхэм» не вовремя». «Маккаби» пошутил над «Манчестер Юнайтед»

Официальный Twitter «Маккаби» из Хайфы опубликовал новый пост после разгромного поражения «Манчестер Юнайтед» от «Тоттенхэма» (1:6) в матче 4-го тура чемпионата Англии.

Ранее «шпоры» обыграли «Маккаби» со счетом 7:2 во встрече плей-офф Лиги Европы.

«Привет, «МЮ», кажется, что мы поймали «Тоттенхэм» не вовремя», — написано в Twitter «Маккаби».

24 сентября «Маккаби» победил «Ростов» (2:1) в матче третьего квалификационного раунда ЛЕ.