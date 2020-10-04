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«Кажется что мы поймали «Тоттенхэм» не вовремя». «Маккаби» пошутил над «Манчестер Юнайтед»

21:30
Уле Гуннар Сульшер. Фото Reuters
Уле Гуннар Сульшер. Фото Reuters
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Официальный Twitter «Маккаби» из Хайфы опубликовал новый пост после разгромного поражения «Манчестер Юнайтед» от «Тоттенхэма» (1:6) в матче 4-го тура чемпионата Англии.

Ранее «шпоры» обыграли «Маккаби» со счетом 7:2 во встрече плей-офф Лиги Европы.

«Привет, «МЮ», кажется, что мы поймали «Тоттенхэм» не вовремя», — написано в Twitter «Маккаби».

24 сентября «Маккаби» победил «Ростов» (2:1) в матче третьего квалификационного раунда ЛЕ.

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