Манчини об обвинениях «Манчестер Сити»: «Ничего нового. Двойной контракт — их проблема, а не моя»

Бывший главный тренер «Манчестер Сити» Роберто Манчини, который сейчас возглавляет сборную Италии, ответил на вопрос о финансовых обвинениях в адрес клуба.

Итальянец тренировал «Манчестер Сити» с 2009 по 2013 годы. Ранее появилась информация, что у него было два контракта во время работы в клубе — с «Манчестер Сити» и «Аль-Джазирой» из ОАЭ, которая принадлежит тому же владельцу. Предполагается, что это была схема для обхода финансового фэйр-плей.

«Это не проблема, которая касается меня, но в этом нет ничего нового. «Манчестер Сити» не виновен, а что касается двойного контракта, то это их проблема, а не моя», — приводит слова Манчини Calciomercato.

25 сентября независимая комиссия признала «Манчестер Сити» виновным по 114 из 115 пунктов обвинений в нарушении финансовых правил АПЛ. При этом конкретные санкции пока не утверждены. Ожидается, что клуб подаст апелляцию.

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