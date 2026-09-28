Ноэль Галлахер из группы Oasis заявил, что вердикт по делу «Манчестер Сити» не обесценивает достижения клуба

Лидер рок-группы Oasis и болельщик «Манчестер Сити» Ноэль Галлахер оценил о влиянии вердикта по делу о финансовых нарушениях на достижения английского клуба.

«Нет, я был там. Я знаю, что я видел и что чувствовал. Если вы говорите мне, что из-за какого-то спонсорского соглашения, подписанного почти 15 лет назад, четыре титула подряд, финал Лиги чемпионов в Стамбуле и все остальное теперь ничего не значат, клуб нужно сжечь дотла, а его болельщиков отправить в Северную Корею, то вы просто впадаете в истерику», — сказал Галлахер.

Ранее стало известно, что «Манчестер Сити» признан виновным практически по всем предъявленным обвинениям в нарушении финансовых правил Английской премьер-лиги. Клуб намерен обжаловать решение.

В феврале 2023 года АПЛ предъявила «Манчестер Сити» обвинения в нарушениях финансовых правил в период с 2009 по 2018 год. Изначально сообщалось о 115 пунктах. Позднее The Times уточнила, что из-за особенностей подсчета речь идет о 130 нарушениях.

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