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Ноэль Галлахер из группы Oasis заявил, что вердикт по делу «Манчестер Сити» не обесценивает достижения клуба

Ноэль Галлахер из группы Oasis заявил, что вердикт по делу «Манчестер Сити» не обесценивает достижения клуба

Сергей Ярошенко

Лидер рок-группы Oasis и болельщик «Манчестер Сити» Ноэль Галлахер оценил о влиянии вердикта по делу о финансовых нарушениях на достижения английского клуба.

«Нет, я был там. Я знаю, что я видел и что чувствовал. Если вы говорите мне, что из-за какого-то спонсорского соглашения, подписанного почти 15 лет назад, четыре титула подряд, финал Лиги чемпионов в Стамбуле и все остальное теперь ничего не значат, клуб нужно сжечь дотла, а его болельщиков отправить в Северную Корею, то вы просто впадаете в истерику», — сказал Галлахер.

Ранее стало известно, что «Манчестер Сити» признан виновным практически по всем предъявленным обвинениям в нарушении финансовых правил Английской премьер-лиги. Клуб намерен обжаловать решение.

В феврале 2023 года АПЛ предъявила «Манчестер Сити» обвинения в нарушениях финансовых правил в период с 2009 по 2018 год. Изначально сообщалось о 115 пунктах. Позднее The Times уточнила, что из-за особенностей подсчета речь идет о 130 нарушениях.

Эмблема&nbsp;ФК &laquo;Манчестер Сити&raquo;.У «Манчестер Сити» большие проблемы. Клуб признан виновным в 114 нарушениях финансовых правил АПЛ

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Футбол
ФК Манчестер Сити
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 5 5 0 0 13-5 15
2
 Арсенал 5 4 0 1 8-4 12
3
 Брайтон 5 3 1 1 16-5 10
4
 Брентфорд 5 2 3 0 10-4 9
5
 Лидс 5 2 3 0 7-3 9
6
 Ливерпуль 5 2 3 0 7-4 9
7
 Эвертон 5 2 3 0 6-3 9
8
 Ньюкасл 5 2 2 1 9-9 8
9
 Халл Сити 5 2 2 1 6-4 8
10
 Челси 5 2 1 2 10-12 7
11
 Ипсвич 5 2 0 3 7-11 6
12
 МЮ 5 1 2 2 8-8 5
13
 Нот. Форест 5 1 2 2 4-5 5
14
 Кристал Пэлас 5 1 1 3 6-11 4
15
 Сандерленд 5 1 1 3 6-10 4
16
 Астон Вилла 5 1 1 3 4-9 4
17
 Ковентри 5 1 0 4 1-10 3
18
 Борнмут 5 0 3 2 6-8 3
19
 Тоттенхэм 5 0 2 3 2-8 2
20
 Фулхэм 5 0 2 3 5-8 2
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31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
10.10 14:30 Арсенал – Лидс - : -
10.10 17:00 Астон Вилла – Брентфорд - : -
10.10 17:00 Челси – Борнмут - : -
10.10 17:00 Ипсвич – Фулхэм - : -
10.10 17:00 Сандерленд – Брайтон - : -
10.10 19:30 МЮ – Тоттенхэм - : -
11.10 16:00 Кристал Пэлас – Нот. Форест - : -
11.10 16:00 Халл Сити – Эвертон - : -
11.10 18:30 Ливерпуль – Ман. Сити - : -
12.10 22:00 Ковентри – Ньюкасл - : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Эрлинг Холанн
Эрлинг Холанн

Манчестер Сити

 5
Александер Исак
Александер Исак

Ливерпуль

 4
Жоао Педро
Жоао Педро

Челси

 3
П
Жоао Педро
Жоао Педро

Челси

 3
Коди Гакпо
Коди Гакпо

Ливерпуль

 3
Паскаль Грос
Паскаль Грос

Брайтон

 3
И К Ж
Жоау Гомес
Жоау Гомес

Астон Вилла

 2 1 1
Фил Фоден
Фил Фоден

Манчестер Сити

 4 1 1
Аксель Дисаси
Аксель Дисаси

Кристал Пэлас

 3 1 0
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