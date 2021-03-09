Кабак рассказал о сложности в адаптации к уровню АПЛ
Защитник «Ливерпуля» Озан Кабак рассказал о трудностях, с которыми столкнулся при адаптации к английскому футболу.
«Уровень футбола в Англии очень высок. В Германии все тоже неплохо, но в АПЛ требования по интенсивности и физике куда выше. Тиагу, Фирмину и Шакири тоже приезжали в Англию из Германии, я принимаю во внимание их советы и стараюсь выкладываться в матчах и на тренировках. Всегда трудно приходить в новую команду зимой, привыкать к новым партнерам, стране и языку. Это испытание, но я стараюсь привыкнуть как можно скорее», — приводит Goal слова Кабака.
Кабак перешел в «Ливерпуль» из «Шальке» на правах аренды в январе. 20-летний турок провел за мерсисайдцев 5 матчей и не отличился результативными действиями.
Дополнительная информация:
https://www.goal.com/en/news/kabak-hard-to-adapt-admission-liverpool-dream/9ooltp9if7wu1jj3nw9o7ehb3
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