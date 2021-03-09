Футбольную ассоциацию Англии может возглавить женщина

Бывший исполнительный директор Королевского автоклуба Великобритании 57-летняя Дебби Хьюитт может возглавить Футбольную ассоциацию Англии (FA), информирует The Times.

Она может стать первой женщиной во главе организации за всю ее 157-летнюю историю.

Хьюитт лидирует в коротком списке кандидатов на эту должность. Годовой оклад руководителя на посту составляет 190 тысяч фунтов стерлингов.

«Я большой фанат футбола, — отметила Хьюитт. — В детстве не было женских команд, поэтому я играла в футбол с мальчиками и иногда была лучше них, потому что это был единственный способ удержаться в команде».

Хьюитт является болельщицей «Ливерпуля» и в случае избрания должна также возглавить процесс подачи совместной заявки Великобритании и Ирландии на проведение чемпионата мира 2030 года.

Напомним, что бывший председатель Футбольной ассоциации Англии Грег Кларк покинул занимаемую должность из-за конфликта на расовой почве.