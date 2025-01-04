Гвардиола — о победе над «Вест Хэмом»: «Мы выиграли, но игра команды не соответствует нашим стандартам»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола подвел итоги матча с «Вест Хэмом» (4:1) в 20-м туре АПЛ.

«Мы выиграли, но мы не в лучшей форме, хотя эта победа нам поможет. Я здесь уже восемь лет, мы видели, как играет команда, и это не соответствует нашим стандартам. Тем не менее, нам нужно найти свой темп и стиль игры. «Вест Хэм» хорошо играл и имел свои шансы», — сказал Гвардиола в интервью Sky Sports.

«Манчестер Сити» (34 очка) одержал третью победу за последние 15 матчей во всех турнирах и занимает шестое место в АПЛ.