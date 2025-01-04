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Гвардиола — о победе над «Вест Хэмом»: «Мы выиграли, но игра команды не соответствует нашим стандартам»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола подвел итоги матча с «Вест Хэмом» (4:1) в 20-м туре АПЛ.

«Мы выиграли, но мы не в лучшей форме, хотя эта победа нам поможет. Я здесь уже восемь лет, мы видели, как играет команда, и это не соответствует нашим стандартам. Тем не менее, нам нужно найти свой темп и стиль игры. «Вест Хэм» хорошо играл и имел свои шансы», — сказал Гвардиола в интервью Sky Sports.

«Манчестер Сити» (34 очка) одержал третью победу за последние 15 матчей во всех турнирах и занимает шестое место в АПЛ.

Хосеп Гвардиола
Футбол
ФК Вест Хэм Юнайтед
ФК Манчестер Сити
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«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Акрон»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 18 14 3 1 45-17 45
2
 Арсенал 19 11 6 2 38-17 39
3
 Нот. Форест 19 11 4 4 26-19 37
4
 Челси 20 10 6 4 39-24 36
5
 Ньюкасл 20 10 5 5 34-22 35
6
 Ман. Сити 20 10 4 6 36-27 34
7
 Борнмут 20 9 6 5 30-23 33
8
 Астон Вилла 20 9 5 6 30-32 32
9
 Фулхэм 19 7 8 4 28-25 29
10
 Брентфорд 20 8 3 9 38-35 27
11
 Брайтон 19 6 9 4 29-28 27
12
 Тоттенхэм 20 7 3 10 42-30 24
13
 Вест Хэм 20 6 5 9 24-39 23
14
 МЮ 19 6 4 9 21-26 22
15
 Кр. Пэлас 20 4 9 7 21-28 21
16
 Эвертон 19 3 8 8 15-25 17
17
 Вулверхэмптон 19 4 4 11 31-42 16
18
 Ипсвич 19 3 6 10 18-33 15
19
 Лестер 20 3 5 12 23-44 14
20
 Саутгемптон 20 1 3 16 12-44 6
Результаты / календарь
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38 тур
4.01 15:30
Тоттенхэм – Ньюкасл
 1 : 2
4.01 18:00
Астон Вилла – Лестер
 2 : 1
4.01 18:00
Борнмут – Эвертон
 1 : 0
4.01 18:00
Кр. Пэлас – Челси
 1 : 1
4.01 18:00
Ман. Сити – Вест Хэм
 4 : 1
4.01 18:00
Саутгемптон – Брентфорд
 0 : 5
4.01 20:30
Брайтон – Арсенал
 - : -
5.01 17:00
Фулхэм – Ипсвич
 - : -
5.01 19:30
Ливерпуль – МЮ
 - : -
6.01 23:00
Вулверхэмптон – Нот. Форест
 - : -
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ЖК
Г
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 17
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 16
Александр Исак

Александр Исак

Ньюкасл Юнайтед

 13
П
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 13
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 10
Энтони Робинсон

Энтони Робинсон

Фулхэм

 7
И К Ж
Джек Стивенс

Джек Стивенс

Саутгемптон

 10 2 2
Бруну Фернандеш

Бруну Фернандеш

Манчестер Юнайтед

 18 1 1
Эшли Янг

Эшли Янг

Эвертон

 16 1 5
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