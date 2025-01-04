«Арсенал» не сумел победить «Брайтон» в АПЛ

«Арсенал» в гостях сыграл вничью с «Брайтоном» в матче 20-го тура АПЛ — 1:1.

Счет на 16-й минуте открыл 17-летний полузащитник лондонцев Итан Нванери. Хозяева отыгрались благодаря голу Жоао Педро. Бразилец реализовал пенальти на 61-й минуте.

«Арсенал» (40 очков) остается на втором месте в АПЛ. Команда Микеля Артеты на 5 очков отстает от лидирующего «Ливерпуля», но у мерсисайдцев есть два матча в запасе.

«Брайтон» (28) поднялся на десятое место в турнирной таблице.