«Манчестер Юнайтед» раскритиковали за жесткость при проверке аккаунтов сезонных абонементов

«Манчестер Юнайтед» столкнулся с резкой критикой со стороны ряда групп болельщиков, после того как у некоторых фанатов были ограничены онлайн-аккаунты сезонных абонементов, сообщает PA.

Официальный форум болельщиков клуба, Manchester United Supporters Trust (MUST), The 1958 и The Red Army — в числе групп, выступивших против «Юнайтеда», который намерен бороться с незаконной перепродажей билетов.

Подход клуба был раскритикован за излишнюю жесткость. Фанаты опасаются, что ограничения аккаунтов могут привести к аннулированию сезонных абонементов у многих ни в чем не повинных болельщиков.

«Профессиональные спекулянты, те, кто применяет автоматизированные покупки, и те, кто использует болельщиков для получения финансовой выгоды, не имеют места в «Манчестер Юнайтед» и заслуживают решительных мер. Однако эти меры должны быть справедливыми, соразмерными и прозрачными. Преданные болельщики, которые поддерживают «Манчестер Юнайтед» десятилетиями, часто несколько поколений одной семьи, никогда не должны чувствовать, что к ним относятся как к подозреваемым без четких доказательств, надлежащей правовой процедуры или реальной возможности ответить на выдвинутые против них обвинения.

Текущий подход создал среди болельщиков растущее неприятие процесса «Сначала бан, потом разбирайся». Расследования должны устанавливать факты до применения санкций.

У клуба и его болельщиков одна цель — обеспечить справедливое использование билетов настоящими болельщиками «Манчестер Юнайтед», сохраняя при этом целостность системы продажи.

Эта цель будет достигнута только через доверие, прозрачность, соразмерные меры, лучшие проектированные системы и конструктивное взаимодействие с болельщиками, а не через создание атмосферы, в которой преданные фанаты боятся потерять отношения с клубом, строившиеся десятилетиями», — говорится в совместном заявлении групп болельщиков.

MUST заявила, что клуб разослал уведомления о приостановке действия аккаунтов и аннулировании сезонных абонементов тысячам болельщиков, добавив, что группа завалена просьбами о помощи.

Клуб запрашивает информацию у болельщиков, есть ли в их аккаунте аномалия, типичная для поведения спекулянтов, и сообщает, что санкции не будут применяться в течение 14 дней.

При этом клуб будет перераспределять любые аннулированные сезонные абонементы среди тех, кто уже находится в листе ожидания, или тех, у кого есть кубковые сезонные абонементы.