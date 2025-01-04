Дубль и передача Мбеумо принесли «Брентфорду» разгромную победу над «Саутгемптоном»

«Брентфорд» на выезде разгромил «Саутгемптон» в матче 20-го тура АПЛ — 5:0.

Дубль оформил форвард гостей Брайан Мбеумо. Камерунец забил с игры на 62-й минуте и реализовал пенальти на 69-й. Также Мбеумо отметился голевой передачей на Кина Льюиса-Поттера на 90+2-й минуте.

Еще по голу забили Квеин Шаде (6-я минута) и Йоан Висса (90+4-я).

В параллельных матчах «Астон Вилла» дома победила «Лестер» (2:1), а «Борнмут» на своем поле обыграл «Эвертон» (1:0).