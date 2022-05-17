«Хаддерсфилд» победил «Лутон Таун» и прошел в финал плей-офф за выход в АПЛ

«Хаддерсфилд» в ответном матче полуфинала плей-офф за выход в АПЛ обыграл «Лутон Таун» со счетом 1:0.

Единственный гол забил Джордан Роудс. Общий счет по итогам двух встреч стал 2:1.

Таким образом, «Хаддерсфилд» вышел в финал плей-офф за выход в премьер-лигу. Его соперником станет победитель пары «Ноттингем Форест» — «Шеффилд Юнайтед» (первый матч — 2:1).