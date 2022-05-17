Джака о поражении от «Ньюкасла»: «Когда ты так играешь, то не заслуживаешь выступать в Лиге чемпионов»

Полузащитник «Арсенала» Гранит Джака подвел итоги матча 37-го тура чемпионата Англии против «Ньюкасла» (0:2).

«Мы хотели устроить большую игру, но этого не произошло. Сейчас сложно подобрать нужные слова. Если вы не слушаете тренера и делаете все по-своему, то это не сработает. Болельщики всегда говорят о лидерах. Если кто-то не готов к этому давлению, оставайтесь дома. Вы не можете прийти сюда и играть так. Мы выглядели очень плохо, план на игру был совершенно другим. Нас гоняли с первой минуты до последней минуты. Когда ты так играешь, то не заслуживаешь выступать в Лиге чемпионов», — приводит слова Джаки BBC Sport.

«Арсенал» с 66 очками занимает пятое место в турнирной таблице. Лондонцы могут подняться на четвертую строчку, если «Тоттенхэм» уступит в последнем туре «Норвичу».