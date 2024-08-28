Голкипер Хейн может стать игроком «Реала»

Голкипер «Вальядолида» Карл Хейн может оказаться в «Реале».

Глава мадридцев Флорентино Перес связался с руководством клуба, чтобы обсудить возможный переход 22-летнего игрока.

Хейн выступает за «Вальядолид» на правах аренды. Его контракт принадлежит лондонскому «Арсеналу». Трансферная стоимость игрока оценивается в два миллиона евро.