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Сегодня, 10:22

Голкипер Хейн может стать игроком «Реала»

Виктория Кравченко
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Голкипер «Вальядолида» Карл Хейн может оказаться в «Реале».

Глава мадридцев Флорентино Перес связался с руководством клуба, чтобы обсудить возможный переход 22-летнего игрока.

Хейн выступает за «Вальядолид» на правах аренды. Его контракт принадлежит лондонскому «Арсеналу». Трансферная стоимость игрока оценивается в два миллиона евро.

ФК Арсенал (Лондон)
ФК Реал
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3
 Ливерпуль 2 2 0 0 4-0 6
4
 Арсенал 2 2 0 0 4-0 6
5
 Ньюкасл 2 1 1 0 2-1 4
6
 Тоттенхэм 2 1 1 0 5-1 4
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 Нот. Форест 2 1 1 0 2-1 4
8
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9
 МЮ 2 1 0 1 2-2 3
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 Лестер 2 0 1 1 2-3 1
16
 Саутгемптон 2 0 0 2 0-2 0
17
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18
 Кр. Пэлас 2 0 0 2 1-4 0
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