«Челси» сделал официальное предложение «Наполи» по Осимхену

«Челси» сделал официальное предложение «Наполи» по трансферу нападающего команды Виктора Осимхена, сообщает инсайдер Джанлука Ди Марцио на сайте.

По данным журналиста, в ближайшее время стороны начнут переговоры.

Ранее СМИ сообщали, что Осимхен может продолжить карьеру в «ПСЖ» или чемпионате Саудовской Аравии.

Сам футболист попросил итальянский клуб о переходе в другую команду.

25-летний нигериец выступает за «Наполи» с 2020 года. Он провел за команду 133 матча, забил 76 голов и сделал 18 результативных передач.