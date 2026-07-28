Полузащитник «Манчестер Сити» Родри перенес операцию на спине
Полузащитник «Манчестер Сити» Родри успешно перенес операцию на спине, сообщает пресс-служба клуба.
30-летний футболист на протяжении некоторого времени испытывал дискомфорт, и ему была проведена процедура для устранения проблемы. В заявлении подчеркивается, что период реабилитации не будет продолжительным.
Родри выступает за «Манчестер Сити» с 2019 года. В сезоне-2025/26 он провел за команду 33 матча во всех турнирах, отметившись 3 голами. На чемпионате мира-2026 полузащитник сыграл за сборную Испании 8 матчей.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|9
|8
|0
|1
|14-5
|24
|
2
|Ман. Сити
|9
|7
|0
|2
|20-10
|21
|
3
|Брайтон
|9
|6
|1
|2
|24-7
|19
|
4
|Челси
|9
|5
|1
|3
|19-15
|16
|
5
|Ливерпуль
|9
|4
|3
|2
|11-9
|15
|
6
|Брентфорд
|9
|3
|5
|1
|16-9
|14
|
7
|Астон Вилла
|9
|3
|3
|3
|10-13
|12
|
8
|Борнмут
|9
|3
|3
|3
|14-13
|12
|
9
|Тоттенхэм
|9
|3
|3
|3
|10-10
|12
|
10
|Лидс
|9
|2
|5
|2
|9-8
|11
|
11
|Ньюкасл
|8
|3
|2
|3
|12-14
|11
|
12
|Ипсвич
|9
|3
|2
|4
|14-18
|11
|
13
|Халл Сити
|9
|2
|5
|2
|11-10
|11
|
14
|Эвертон
|8
|2
|4
|2
|8-9
|10
|
15
|Фулхэм
|9
|2
|3
|4
|9-11
|9
|
16
|Ковентри
|9
|3
|0
|6
|9-16
|9
|
17
|МЮ
|9
|1
|4
|4
|10-15
|7
|
18
|Кристал Пэлас
|9
|2
|1
|6
|9-21
|7
|
19
|Нот. Форест
|9
|1
|3
|5
|6-12
|6
|
20
|Сандерленд
|9
|1
|2
|6
|7-17
|5
Результаты / календарь
1 тур
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22 тур
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24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|31.10
|15:30
|Челси – МЮ
|2 : 0
|31.10
|18:00
|Борнмут – Лидс
|2 : 0
|31.10
|18:00
|Брентфорд – Нот. Форест
|2 : 0
|31.10
|18:00
|Ковентри – Сандерленд
|3 : 1
|31.10
|18:00
|Халл Сити – Ипсвич
|2 : 2
|31.10
|18:00
|Ман. Сити – Брайтон
|0 : 1
|31.10
|20:30
|Тоттенхэм – Кристал Пэлас
|2 : 0
|31.10
|23:00
|Астон Вилла – Фулхэм
|1 : 1
|1.11
|19:30
|Ливерпуль – Арсенал
|0 : 1
|2.11
|23:00
|Ньюкасл – Эвертон
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Эрлинг Холанн
Манчестер Сити
|9
|
|
Александер Исак
Ливерпуль
|6
|
|
Жоао Педро
Челси
|5
|П
|
|
Деклан Райс
Арсенал
|5
|
|
Паскаль Грос
Брайтон
|4
|
|
Эванилсон
Борнмут
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Жоау Гомес
Астон Вилла
|6
|1
|2
|
|
Паскаль Стрейк
Брайтон
|4
|1
|1
|
|
Фил Фоден
Манчестер Сити
|7
|1
|1
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