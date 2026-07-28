Полузащитник «Манчестер Сити» Родри перенес операцию на спине

Полузащитник «Манчестер Сити» Родри успешно перенес операцию на спине, сообщает пресс-служба клуба.

30-летний футболист на протяжении некоторого времени испытывал дискомфорт, и ему была проведена процедура для устранения проблемы. В заявлении подчеркивается, что период реабилитации не будет продолжительным.

Родри выступает за «Манчестер Сити» с 2019 года. В сезоне-2025/26 он провел за команду 33 матча во всех турнирах, отметившись 3 голами. На чемпионате мира-2026 полузащитник сыграл за сборную Испании 8 матчей.