Футбол
Англия
Новости
Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги Суперкубок
Статьи
Все материалы
Уведомления
Главная
Футбол
Англия

Полузащитник «Манчестер Сити» Родри перенес операцию на спине

Алина Савинова

Полузащитник «Манчестер Сити» Родри успешно перенес операцию на спине, сообщает пресс-служба клуба.

30-летний футболист на протяжении некоторого времени испытывал дискомфорт, и ему была проведена процедура для устранения проблемы. В заявлении подчеркивается, что период реабилитации не будет продолжительным.

Родри выступает за «Манчестер Сити» с 2019 года. В сезоне-2025/26 он провел за команду 33 матча во всех турнирах, отметившись 3 голами. На чемпионате мира-2026 полузащитник сыграл за сборную Испании 8 матчей.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Родриго Эрнандес Касканте (Родри)
Футбол
ФК Манчестер Сити
Читайте также
Капризов идет в темпе Малкина. Кого из русских легенд НХЛ он обгонит в ближайшие годы?
Финляндия пригрозила, что не пустит россиян на турниры в 2027 году. А Германия может отказаться от ЧМ по хоккею
Визы не дадут? Безопасность не гарантирована? Что делать с плей-офф в КХЛ? Четыре вопроса после разбана России в хоккее
Популярное видео
«Спартак» разгромил «Локо», «Балтика» обыграла «Акрон»: видео
«Спартак» разгромил «Локо», «Балтика» обыграла «Акрон»: видео
«Сочи» — «Урал»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Урал»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Торпедо»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Торпедо»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Шинник»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Шинник»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Уфа»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Уфа»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Динамо» обыграло «Ахмат», «Краснодар» уступил «Родине»: видео
«Динамо» обыграло «Ахмат», «Краснодар» уступил «Родине»: видео
«Волга» — «Текстильщик»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Текстильщик»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «Енисей»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «Енисей»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Арсенал»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Арсенал»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Родина»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Родина»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Спартак»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Спартак»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Балтика»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Балтика»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Динамо»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Динамо»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Крылья Советов»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Крылья Советов»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Родина»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Родина»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Защитник Гвардиол продлил контракт с «Манчестер Сити» до 2031 года

Романо: Савиньо дал согласие на переход из «Манчестер Сити» в «Тоттенхэм»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Арсенал 9 8 0 1 14-5 24
2
 Ман. Сити 9 7 0 2 20-10 21
3
 Брайтон 9 6 1 2 24-7 19
4
 Челси 9 5 1 3 19-15 16
5
 Ливерпуль 9 4 3 2 11-9 15
6
 Брентфорд 9 3 5 1 16-9 14
7
 Астон Вилла 9 3 3 3 10-13 12
8
 Борнмут 9 3 3 3 14-13 12
9
 Тоттенхэм 9 3 3 3 10-10 12
10
 Лидс 9 2 5 2 9-8 11
11
 Ньюкасл 8 3 2 3 12-14 11
12
 Ипсвич 9 3 2 4 14-18 11
13
 Халл Сити 9 2 5 2 11-10 11
14
 Эвертон 8 2 4 2 8-9 10
15
 Фулхэм 9 2 3 4 9-11 9
16
 Ковентри 9 3 0 6 9-16 9
17
 МЮ 9 1 4 4 10-15 7
18
 Кристал Пэлас 9 2 1 6 9-21 7
19
 Нот. Форест 9 1 3 5 6-12 6
20
 Сандерленд 9 1 2 6 7-17 5
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
31.10 15:30 Челси – МЮ 2 : 0
31.10 18:00 Борнмут – Лидс 2 : 0
31.10 18:00 Брентфорд – Нот. Форест 2 : 0
31.10 18:00 Ковентри – Сандерленд 3 : 1
31.10 18:00 Халл Сити – Ипсвич 2 : 2
31.10 18:00 Ман. Сити – Брайтон 0 : 1
31.10 20:30 Тоттенхэм – Кристал Пэлас 2 : 0
31.10 23:00 Астон Вилла – Фулхэм 1 : 1
1.11 19:30 Ливерпуль – Арсенал 0 : 1
2.11 23:00 Ньюкасл – Эвертон - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Эрлинг Холанн
Эрлинг Холанн

Манчестер Сити

 9
Александер Исак
Александер Исак

Ливерпуль

 6
Жоао Педро
Жоао Педро

Челси

 5
П
Деклан Райс
Деклан Райс

Арсенал

 5
Паскаль Грос
Паскаль Грос

Брайтон

 4
Эванилсон
Эванилсон

Борнмут

 4
И К Ж
Жоау Гомес
Жоау Гомес

Астон Вилла

 6 1 2
Паскаль Стрейк
Паскаль Стрейк

Брайтон

 4 1 1
Фил Фоден
Фил Фоден

Манчестер Сити

 7 1 1
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости