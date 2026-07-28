Фердинанд порекомендовал Уэлбеку вернуться в «Манчестер Юнайтед» вместо перехода в «Челси»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд призвал нападающего «Брайтона» Дэнни Уэлбека не переходить в «Челси».

По данным журналиста Фабрицио Романо, лондонский клуб намерен подписать 35-летнего форварда.

«Игнорируй их и возвращайся домой! Футбол Лиги чемпионов в следующем сезоне будет в Манчестере», — написал Фердинанд в соцсетях.

Уэлбек — воспитанник «Манчестер Юнайтед». Форвард играет за «Брайтон» с октября 2020 года. Его контракт рассчитан до 30 июня 2027 года. В сезоне-2025/26 Уэлбек в 40 матчах забил 14 голов и отдал 2 результативные передачи.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 3 миллиона евро.