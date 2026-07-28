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Сегодня, 11:47

Фердинанд порекомендовал Уэлбеку вернуться в «Манчестер Юнайтед» вместо перехода в «Челси»

Сергей Филин

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд призвал нападающего «Брайтона» Дэнни Уэлбека не переходить в «Челси».

По данным журналиста Фабрицио Романо, лондонский клуб намерен подписать 35-летнего форварда.

«Игнорируй их и возвращайся домой! Футбол Лиги чемпионов в следующем сезоне будет в Манчестере», — написал Фердинанд в соцсетях.

Уэлбек — воспитанник «Манчестер Юнайтед». Форвард играет за «Брайтон» с октября 2020 года. Его контракт рассчитан до 30 июня 2027 года. В сезоне-2025/26 Уэлбек в 40 матчах забил 14 голов и отдал 2 результативные передачи.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 3 миллиона евро.

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Дэнни Уэлбек
Рио Фердинанд
Футбол
ФК Брайтон энд Хоув Альбион
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Челси
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Источник: «Ливерпуль» согласовал условия контракта с нападающим «ПСЖ» Барколя
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4
 Астон Вилла 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ливерпуль 0 0 0 0 0-0 0
6
 Борнмут 0 0 0 0 0-0 0
7
 Сандерленд 0 0 0 0 0-0 0
8
 Брайтон 0 0 0 0 0-0 0
9
 Брентфорд 0 0 0 0 0-0 0
10
 Челси 0 0 0 0 0-0 0
11
 Фулхэм 0 0 0 0 0-0 0
12
 Ньюкасл 0 0 0 0 0-0 0
13
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16
 Нот. Форест 0 0 0 0 0-0 0
17
 Тоттенхэм 0 0 0 0 0-0 0
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21.08 22:00 Арсенал – Ковентри - : -
22.08 14:30 Халл Сити – МЮ - : -
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